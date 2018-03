OL : Attention danger, des hooligans russes pourraient venir à Lyon !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Après une probante victoire jeudi soir à Moscou, les joueurs lyonnais recevront jeudi prochain le CSKA Moscou au Groupama Stadium avec le désir de valider leur ticket pour les quarts de finale de l'Europa League. Si sportivement, l'OL semble être armé pour ce challenge, du côté des autorités lyonnaises on craint quand même ce rendez-vous, car si seulement quelques supporters de l'OL avaient fait le déplacement à Moscou, ce sont 400 à 500 fans du CSKA qui sont attendus dans la capitale des Gaules pour ce match. Et forcément, la réputation de ces derniers fait craindre quelques moments très chauds surtout à l'extérieur du stade.

Même si tout a été mis en place afin d'éviter la venue de voyous, le Journal du Dimanche affirme que ce match entre le CSKA Moscou et l'Olympique Lyonnais pourrait donner lieu à un affrontement entre les membres les plus durs des deux camps. « S’il penche politiquement du même côté que les hooligans russes, ce noyau dur de 100-200 supporters lyonnais pourrait être tenté de défier les « stars » du milieu en amont du match. La saison passée, le Groupama Stadium avait été le théâtre de débordements lors des venues de Besiktas (quelque 15.000 Turcs, dont des groupes venus d’Allemagne, étaient dans le stade) et de l’Ajax Amsterdam. Et l’OL avait notamment écopé d’une suspension avec sursis de toute compétition européenne. Jusqu’ici cette saison, toutes les précautions ont été prises pour éviter une récidive », rappelle le JDD. Cependant, cette fois, le FSB, successeur du KGB, aurait mis le paquet pour éviter tout nouvel incident si près du Mondial, même si cela n’a pas empêché des supporters du Lokomotiv Moscou de mettre à sac Bilbao en février dernier.