OL-ASSE : La décision du Préfet de Lyon fait hurler l'ASSE

Dans : OL, ASSE.

Le week-end prochain, l'Olympique Lyonnais recevra l'AS Saint-Etienne pour le compte de la Coupe Gamberdella, une rencontre prévue dans un premier temps dimanche au Groupama Training Center, et qui a finalement été avancée à samedi. Et c'est ce changement de calendrier qui a mis en alerte la Préfecture du Rhône. En effet, l'équipe première de l'ASSE jouant dimanche à Geoffroy-Guichard, les autorités craignent que des supporters des Verts viennent très nombreux à Lyon pour ce derby des jeunes.

Et il a donc été officiellement décidé que le déplacement des fans de l'AS Saint-Etienne était interdit pour ce match de Gambardella. Une décision qui a mis en colère les dirigeants de l'ASSE, lesquels ont demandé à la FFF, organisatrice de cette compétition, de décaler de nouveau à dimanche ce match OL-ASSE chez les jeunes, ce qui règlera le problème puisque les supporters les plus acharnés seront dans le Chaudron et pas à Lyon. La Fédération Française de Football rendra ce jeudi sa décision, même s'il semble peu probable que le calendrier soit à nouveau changé.