OL-ASSE : A ce rythme-là, Caïazzo va finir à l'OL....

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Si Roland Romeyer a décidé de laisser sa place à l'AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo est lui toujours bien décidé à conserver son poste à la direction de l'ASSE. Mais le dirigeant stéphanois est également très occupé par sa mission au sein de la Première Ligue, le syndicat des clubs qu'il préside. Evoquant la possibilité de remplacer la Ligue de Football Professionnel par une société en charge de gérer ce business, Bernard Caïazzo avoue que tout cela est une idée qu'il a empruntée à Jean-Michel Aulas, dont il ne manque pas de vanter les qualités.

« Jean-Michel Aulas a été le premier à proposer la création d’une société commerciale, il y a plusieurs mois. Comme bien souvent, il était en avance sur les autres, fait remarquer Bernard Caïazzo, avant d’en dire plus ce projet de société. Pour le moment, nous en sommes à une phase d’étude avec la constitution d’une commission de travail sur le sujet, avec des clubs comme le FC Nantes, l’OM, le Paris SG, l’OL, les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais (...) A mon avis, il faut aller vers deux sociétés Ligue 1 et Ligue 2, car il y va aussi des intérêts de la Ligue 2. Tout reste à étudier et à mettre en place. Mais l’idéal serait de créer une société Ligue 1, avec une action pour chaque club de Ligue 1. Même principe pour la société de Ligue 2 (...) La présidente comme le directeur général exécutif de la LFP sont favorables à la création de ces sociétés. »