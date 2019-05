OL : Arsène Wenger à Lyon, un deal impossible !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Troisième de Ligue 1 avec trois points d’avance sur Saint-Etienne, l’Olympique Lyonnais connaît les enjeux de cette fin de saison.

Economiquement et sportivement, une qualification en Ligue des Champions est indispensable. Encore plus cette année, où le club devra attirer un grand manager pour succéder à Bruno Genesio. Evidemment, des coachs comme José Mourinho, Laurent Blanc ou Arsène Wenger accepteront plus facilement une offre de l’OL si l’équipe de Jean-Michel Aulas est qualifiée pour la C1. Mais même en cas de qualification, l’ancien coach d’Arsenal a très peu de chances de rallier le Rhône selon le consultant Polo Breitner.

« Quand on voit jouer l’OL en Ligue des Champions, on ne peut pas dire que l’équipe joue à 100 % de ses capacités en championnat. Ils ont une qualité technique pour faire des choses très intéressantes. Quand on voit le caractère de Wenger et le délire actuel de Jean-Michel Aulas avec ses tweets, c’est un peu le feu et le froid. Est-ce que Wenger va supporter à longueur de temps les tweets de son président ? » s’est interrogé le consultant de Yahoo Sport dans des propos rapportés par FootRadio.com. Un problème qui a déjà été relevé par d’autres consultants, et qui pourrait bien faire capoter la potentielle venue d’Arsène Wenger. Malheureusement pour les supporters lyonnais, majoritairement emballés par cette piste de prestige.