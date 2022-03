OL : Arsenal rentre dans la mêlée pour Paqueta !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Quelques mois après avoir vendu Bruno Guimaraes à Newcastle à prix d’or, l’OL va-t-il ficeler le départ de Lucas Paqueta en Premier League ?

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a renfloué ses caisses de manière spectaculaire avec le transfert de Bruno Guimaraes à Newcastle pour environ 50 millions d’euros. Ce départ a permis à Jean-Michel Aulas de boucler dans le même temps les arrivées de Tanguy Ndombele en prêt avec option d’achat en provenance de Tottenham et de Romain Faivre, acheté à Brest pour 15 millions d’euros. L’été prochain, l’Olympique Lyonnais devrait de nouveau avoir la possibilité de vendre certains joueurs au prix fort. C’est par exemple le cas de Lucas Paqueta, auteur d’une excellente saison dans la capitale des Gaules et qui attire les convoitises… notamment en Premier League. Et pour preuve, The Sun croit savoir qu’Arsenal, un temps intéressé par Houssem Aouar, est désormais prêt à jeter son dévolu sur Lucas Paqueta lors du prochain mercato estival.

Paqueta courtisé par Arsenal au mercato

Pour l’instant, les exigences financières de Jean-Michel Aulas dans le dossier Lucas Paqueta n’ont pas filtré. Mais nul doute qu’après avoir ficelé le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d’euros, Jean-Michel Aulas sera très gourmand avec Lucas Paqueta, un joueur qu’il valorise sans doute plus cher que son compatriote parti chez les Magpies. Reste maintenant à voir si Arsenal, qui sera certainement confronté à une rude concurrence dans le dossier Lucas Paqueta, sera prêt à investir 40 à 60 millions d’euros pour recruter l’international brésilien, étincelant en début de saison puis qui a traversé une période moins faste avant de revenir ces trois dernières semaines à un niveau relativement intéressant. Du côté de l’OL, une telle vente pourrait permettre de lever l’option d’achat estimée à environ 30 millions d’euros de Tanguy Ndombele, ce dont rêve Jean-Michel Aulas. Comme il a l'habitude de le faire, le président de Lyon fera certainement marcher le jeu de la concurrence pour tirer le meilleur prix de la vente de Lucas Paqueta. A moins que l'ancien Milanais ne reste une saison de plus en Ligue 1...