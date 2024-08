OL ‍: Arsenal, PSG… Lyon n’est pas au niveau

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Défait par Arsenal lors de l’Emirates Cup ce dimanche (0-2), l’Olympique Lyonnais n’a pas pu faire grand-chose face à l’une des meilleures équipes d’Europe. Un sentiment d'impuissance qui ne plaît pas vraiment à Pierre Sage.

En dépensant plus de 130 millions d’euros sur le mercato, entre les transferts estivaux et les levées d’option d’achat des prêts de la saison passée, le club rhodanien a cherché à construire le meilleur effectif possible pour retrouver les sommets en L1 mais aussi en Coupe d’Europe. Sauf que ce dimanche, lors de son dernier amical de préparation face à Arsenal à l’Emirates Stadium, l’OL a subi la loi du plus fort. Défait 0-2 avec des buts de Saliba et Gabriel dans la première demi-heure de jeu, Lyon n’est clairement pas encore à la hauteur des meilleurs clubs qui jouent la Ligue des Champions. Un sentiment partagé par Pierre Sage, qui sait que son équipe avait déjà été surclassée de la sorte en finale de la Coupe de France contre le PSG en mai dernier (1-2).

« On est encore loin de ce qu’on est capable de faire »

🎙️ La réaction de Pierre Sage après notre défaite lors de #ARSOL — Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2024

« Après ce match amical contre Arsenal, j’ai le même sentiment qu’après notre finale de coupe : on a été surclassé en première et on a réagi en deuxième, sans pour autant être à la hauteur, malgré deux situations. On a d’abord eu du mal à sortir les ballons et du pressing adverse. On a réussi une seule fois à faire ce qu’on avait prévu, et on a eu une situation, c’est frustrant. Si on avait été plus dans l’initiative… Le pressing d’Arsenal nous a gênés. Et le foot ne se joue pas que tactiquement. Il faut d’autres ingrédients comme du courage, du mental, où on a été défaillant. On a secoué le groupe sur ces aspects. On a le droit de perdre face à un tel adversaire, mais pas de cette manière. C’était mieux en deuxième, mais on est encore loin de ce qu’on est capable de faire », a expliqué, dans les colonnes du Progrès, l’entraîneur lyonnais, qui espère que son équipe va retenir les erreurs du passé pour aborder la reprise de la L1 face à Rennes le week-end prochain avec le meilleur visage possible.