OL : Arrivée, départ, un mercato fou en janvier ?

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

La donne a complètement changé en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais en ce mois d’octobre, puisque le pari brésilien lancé par Juninho est tombé à l’eau.

Exit donc Sylvinho, et place à Rudi Garcia, pour un entraineur beaucoup plus habitué et classique pour la Ligue 1. Après le fiasco final à l’OM et notamment en ce qui concerne le recrutement, c’est promis, cette mission restera de l’apanage de Florian Maurice et Juninho. Autant dire que les idées et pistes travaillées dernièrement sont toujours d’actualité. Ce pourrait notamment être le cas en attaque, ou un coup à deux bandes est en vue.

En effet, Manchester United craque totalement sur Moussa Dembélé au poste d’avant-centre, et pourrait faire une offre copieuse pour le recruter dès le mois de janvier. Cela permettrait dès lors à Lyon de se lancer dans l’offensive pour Odsonne Edouard, qui monte en puissance avec le Celtic Glasgow, mais aussi avec les espoirs français où il empile les buts. Selon le Daily Record, cinq clubs suivent l’ancien parisien de près. L’OL est très bien placé, tout comme la Lazio Rome, Naples, la Roma et le Borussia Dortmund. De quoi faire monter dangereusement les prix, puisque le journal britannique dévoile que le club de Glasgow ambitionne de réaliser son plus gros transfert de l’histoire avec cette vente. Soit supérieur à celle de Moussa Dembélé (22 ME à l’OL en 2018) et surtout Kieran Tierney (27 ME à Arsenal en 2019).