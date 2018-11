OL : Après Payet, Domenech conseille à Genesio d’écarter Fekir

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Touché aux adducteurs, Nabil Fekir a dû sortir dès la mi-temps du derby remporté face à l’AS Saint-Etienne (1-0) vendredi.

Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’était clairement pas en mesure d’accélérer à cause de douleurs aux adducteurs. Cela n’a pourtant pas empêché l’international français de s’annoncer disponible pour le match de Ligue des Champions contre Manchester City mardi. Reste à savoir si l’entraîneur Bruno Genesio fera confiance à son capitaine. Un sacré dilemme pour Raymond Domenech, qui se souvient d’un cas similaire à l’Olympique de Marseille.

« Cela va poser un vrai problème à Genesio, a prévenu l’ancien sélectionneur des Bleus sur la chaîne L’Equipe. A quel niveau peut-on faire confiance aux joueurs ? Peut-on faire des essais avant le match qui ne seront pas dans les mêmes conditions ? Il ne fera pas une heure avec l'intensité et la fatigue, on ne sait pas. Comment peut-on justifier qu'un joueur sorti à la mi-temps soit en état trois jours plus tard ? Comment va-t-il pouvoir lui faire confiance ? »

L’OM s’était trompé avec Payet

« Si le médecin dit à Genesio que Fekir a encore mal, et que le joueur répond que tout va bien, comment fait-il ? C'est gênant parce que c'est à l'entraîneur de prendre la responsabilité. On ne doit pas mettre l’équipe en danger, a conseillé le consultant. S'il le fait jouer alors qu'il y a un risque... C'est arrivé avec Payet en finale de l'Europa League. Tout est perdu pour tout le monde ! Parfois, l'entraîneur doit avoir un brin de méchanceté. » Après la performance de Fekir au match aller, l’OL sera forcément tenté de prendre le risque.