OL : Aouar victime collatérale du départ de Genesio à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Laissé sur la touche au moment du coup d'envoi face au Zénith Saint-Pétersbourg, Houssem Aouar vit un petit trou d'air, lui qui avait démontré l'énorme étendue de ses qualités en début de saison, notamment face à Angers. Promis à devenir le successeur de Nabil Fekir à l'Olympique Lyonnais après le départ de ce dernier au récent mercato, le jeune milieu de terrain n'avait pas vu le coup venir mardi, comme d'autres, et son absence pour l'entrée en lice de l'OL en Ligue des champions a surpris pas mal de monde. A priori, Houssem Aouar devrait être dans le onze de départ aligné par Sylvinho ce dimanche contre le Paris Saint-Germain, l'occasion pour le milieu offensif de montrer que tout cela était digéré.

Car selon L'Equipe, Houssem Aouar n'a pas bien pris cette absence face au Zénith, d'autant plus que le départ de Bruno Genesio aurait affecté moralement le joueur formé à l'OL. Le quotidien sportif affirme en effet qu'Aouar a été marqué par le départ du technicien lyonnais, lequel avait été le premier à lui faire confiance avec les propos au début de l'année 2017. Et si certains joueurs de l'Olympique Lyonnais se sont réjouit, au moins dans les coulisses, du départ de BG, ce n'était pas le cas d'Houssem Aouar. Une bonne performance face au PSG et tout cela sera oublié.