OL : Aouar priorité du mercato, le Bétis remet ça

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le Bétis Séville était tout proche d’enrôler Houssem Aouar, mais n’a finalement pas soumis l’offre qui a fait plier l’OL.

Bénéficiant d’un bon de sortie accordé par Jean-Michel Aulas cet été, Houssem Aouar a négocié durant plusieurs semaines avec le Bétis Séville, où évolue son ami Nabil Fekir. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais était plutôt emballé à l’idée de rejoindre le club andalou mais finalement, le Bétis ne s’est pas rapproché des exigences de l’OL, qui réclamait entre 10 et 15 millions d’euros pour le transfert d’Houssem Aouar. L’international français a également négocié avec Nottingham Forrest, sans que cela n’aboutisse non plus à un transfert vers la Premier League. A un an de la fin de son contrat, Aouar est donc toujours sur le marché et selon Todo Fichajes, le Bétis Séville a de grandes chances de tenter à nouveau sa chance pour l’enrôler à l’occasion de la prochaine période de mercato, en janvier prochain.

Le Bétis veut toujours Houssem Aouar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Le média croit savoir que le Bétis Séville sera enclin à payer une faible indemnité de transfert pour racheter les six derniers mois du contrat d’Houssem Aouar au mercato hivernal. Automatiquement, les dirigeants de l’OL, Jean-Michel Aulas en tête, ne sera pas en mesure de réclamer 15 millions d’euros pour son milieu offensif cet hiver, s’il n’a pas prolongé entre temps. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé et si Houssem Aouar sera toujours enclin à quitter l’OL pour l’Andalousie. Tout dépendra certainement du temps de jeu que lui accordera Peter Bosz d’ici la trêve hivernale. Au vu des résultats mitigés de l’Olympique Lyonnais depuis quelques semaines, il n’est pas exclu que l’entraîneur néerlandais revoit ses plans et donne finalement sa chance à Houssem Aouar, même si la situation contractuelle de l’international français n’incite pas vraiment le club rhodanien à le faire jouer. Quoi qu’il en soit, le Bétis est toujours sur les rangs, bien décidé à s’offrir Houssem Aouar cet hiver.