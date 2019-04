OL : Aouar, Ndombele… Virez-les tous ! Dugarry s’emporte avec Aulas

Dans : OL, Mercato.

Toujours aussi irrégulier dans ses performances, l’Olympique Lyonnais a été surpris à domicile par le Stade Rennais (2-3) mardi en Coupe de France. Et les conséquences sont lourdes.

Au-delà de la finale manquée, cette défaite rapproche Bruno Genesio de la sortie. « Ils ont "carré" l'entraîneur ! », a lâché Christophe Dugarry sur l’antenne de RMC, en pleine discussion avec Jean-Michel Aulas. Autant dire que le consultant était remonté contre les joueurs pour leur performance, mais aussi pour leur attitude. C’est pourquoi l’ancien Marseillais a donné un conseil radical au président.

« Séparez-vous de beaucoup de joueurs, vendez-les le plus cher possible, il y en a une bonne demi-douzaine qu'il ne faut pas garder dans votre équipe, a estimé Dugarry. Parce qu'il y a un état d'esprit qui est plus qu'à revoir. Il n'y a pas de problème, on peut taper sur Genesio, je l'ai fait aussi même si je l'ai souvent protégé. Mais j'ai vu des attitudes sur le terrain... » Mais qui sont ces éléments à sacrifier ?

« Qu’ils partent ! »

« Depay, cela fait des semaines qu'il se fiche du monde. Il veut aller dans un grand club ? Qu'il y aille et prenez le plus d'argent possible, a cité l’ex-attaquant. Et il y en a d'autres : Aouar et Ndombele veulent partir ? Qu'ils partent ! J'ai vu des attitudes sur les buts des Rennais, pour une place en finale de Coupe de France, qui ont été scandaleuses. Ils veulent partir ? Prenez le plus d'argent possible, refaites-nous une équipe et refaites-nous rêver. » Pour rappel, JM Aulas compte seulement vendre un ou deux joueurs majeurs cet été.