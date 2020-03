OL : Aouar, l’atout n°1 de Lyon pour s’offrir Matuidi ?

Dans : OL.

A la recherche d’un meneur de jeu dans l’optique du prochain mercato, la Juventus Turin est grandement intéressée par le profil d’Houssem Aouar.

Régulièrement, le nom du n°8 de l’OL est associé à la Juventus Turin ces dernières semaines, sans que l’on sache vraiment si la Vieille Dame a les moyens de s’offrir Houssem Aouar. Car avec la crise du coronavirus, il devient de plus en plus utopique d’imaginer des deals à plus de 50 ME lors du prochain mercato. La puissance financière de tous les clubs est grandement impactée par cette crise sans précédent, ce qui va pousser certains cadors à être particulièrement imaginatifs pour se renforcer. La Juventus Turin est concernée puisque selon Calcio Live, le champion d’Italie en titre envisage de soumettre une offre pour le moins originale à Lyon pour Houssem Aouar.

Le média rapporte ce dimanche que la Juventus Turin est prête à offrir à l’Olympique Lyonnais l’un de ses joueurs, en plus d’une somme d’argent, dans le but de recruter Houssem Aouar. Car pour le président turinois Andrea Agnelli, il est désormais impensable de payer 70 ME cash pour recruter Houssem Aouar, la somme initialement réclamée par l’Olympique Lyonnais. Afin de faire baisser la facture globale, la Juventus Turin envisage ainsi de sacrifier l’un de ses joueurs. Pour l’heure, aucun nom n’a circulé mais nul doute que l'OL pourrait profiter de cette situation pour convaincre la Juventus Turin de lui céder Blaise Matuidi dans l'opération. Car en janvier dernier, Jean-Michel Aulas et Juninho s'étaient exprimés favorablement au sujet d'une éventuelle arrivée du Français dans la capitale des Gaules. Reste à voir si l'ancien milieu du PSG sera séduit par l'opportunité de signer à l'OL et si JMA est prêt à assumer le salaire rondelet du champion du monde 2018...