OL : Matuidi à Lyon, le dossier brutalement relancé

Dans : OL.

Loin d’être un titulaire indiscutable à la Juventus Turin cette saison, Blaise Matuidi risque d’animer le prochain mercato. Une situation que l’OL suit de très près…

Et pour cause, le directeur sportif lyonnais Juninho indiquait à la fin du mois de février que Blaise Matuidi était typiquement le genre de joueur à fort caractère qu’il manquait à l’Olympique Lyonnais. « Blaise Matuidi fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est un joueur assez complet au milieu, un compétiteur et un champion. On manque d'expérience et de leader dans notre vestiaire. Si un jour on arrive à signer un joueur comme lui, il peut porter le brassard » indiquait carrément Juninho sur Canal Plus. Très rapidement, Lyon avait toutefois perdu espoir puisque la Juventus Turin a activé une clause prolongeant le contrat de Blaise Matuidi jusqu’en 2021.

Mais selon les informations de Calcio-Mercato, la Vieille Dame a surtout prolongé le contrat du Français afin de limiter les risques de le voir partir gratuitement au mercato. Dans les faits, un départ de Blaise Matuidi est toujours possible l’été prochain, rapporte le média transalpin. Une situation qui ne manquera pas d’alerter les cadors de Premier League, régulièrement associés à Blaise Matuidi en période de mercato, comme par exemple Manchester United. Mais l’Olympique Lyonnais, qui a officialisé son intérêt pour l’ancien milieu défensif du PSG, devrait également se positionner concrètement afin de connaître les conditions d’un transfert de l’international tricolore. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Blaise Matuidi (32 ans) se situe aux alentours de 13 ME. A ce prix-là, nul doute que Jean-Michel Aulas donnera son feu vert à Florian Maurice, Juninho et Rudi Garcia pour finaliser l’opération…