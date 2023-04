OL : Aouar est libre, l’Allemagne s’excite au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé à l’OL, où il est en fin de contrat, Houssem Aouar ne sait pas encore dans quel championnat il rebondira la saison prochaine.

Les rumeurs se multiplient ces dernières semaines au sujet d’Houssem Aouar, dont l’avenir fait l’objet de nombreuses questions. Parfois annoncé à la Roma, au Bétis Séville ou encore en Premier League, celui qui a choisi la sélection algérienne est très suivi. Ces derniers mois, ses performances avec l’Olympique Lyonnais sont pourtant nettement insuffisantes, voire inexistantes au vu de son temps de jeu très limité depuis la prise de fonction de Laurent Blanc. Reste que le milieu de terrain formé à l’OL n’a que 24 ans et de nombreux clubs sont persuadés de pouvoir le relancer.

Aouar ciblé par Francfort

C’est le cas de plusieurs formations italiennes et espagnoles, donc, mais son profil plait également en Allemagne. Et pour cause, le média allemand Sport 1 croit savoir que Francfort a manifesté son intérêt de manière très concrète pour accueillir le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Après avoir flairé le très bon coup Randal Kolo-Muani pour zéro euro il y a un an, le club allemand se verrait bien refaire la même chose cette fois avec Houssem Aouar.

Preuve que les dirigeants de Francfort sont très motivés à l’idée de récupérer le milieu lyonnais, ils ont déjà soumis une offre contractuelle au joueur selon le média français 10 Sport. Cette offre n’a pour l’instant pas été acceptée, les positions du clan Aouar et des dirigeants de Francfort étant trop éloignés pour le moment. Les discussions vont toutefois se poursuivre dans l’espoir de trouver un accord satisfait pour les deux parties alors que la Bundesliga est assurément un championnat dans lequel Houssem Aouar pourrait se relancer, lui qui souhaite changer d’air alors que son contrat avec l’OL prend fin en ce mois de juin.