OL : Aouar est génial mais il fait hurler Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Souvent critiqué, Houssem Aouar a réalisé un très bon match contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir au Groupama Stadium (1-1).

Positionné en attaque aux côtés de Lucas Paqueta et de Moussa Dembélé dimanche, Houssem Aouar a réalisé de nombreux gestes de grande classe. Très présent physiquement, il a parfois donné l’impression de rouler sur Colin Dagba, en grande difficulté jusqu’à sa sortie en lieu et place de Thilo Kehrer. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés au sujet du match d’Houssem Aouar après le nul de l’OL contre le PSG au Groupama Stadium. Et pour cause, si tous les supporters lyonnais sont unanimes pour reconnaitre le talent incroyable d’Aouar, le manque d’efficacité du meneur de jeu français dans le dernier geste en a irrité plus d’un.

« Aouar en dehors de la surface = c'est Riquelme ce mec ! Aouar dans la surface = Lois Diony dégage de mon club » peut-on lire sur Twitter après le match nul de l’OL contre le PSG. Un autre supporter est encore plus critique. « Alors oui Aouar a un gros défaut sur ses frappes. Mais sur cette première période et beaucoup trop souvent, il a un défaut encore plus grand : il veut faire la différence tout seul dans ses actions, et il n'y arrive quasi jamais. Pourquoi il ne joue pas plus collectif ? » s’interroge-t-il. Un avis partagé par le journaliste de L’Equipe, Mathieu Grégoire. « Aouar il veut son exploit en solo… dommage d’oublier autant ses collègues » a regretté le correspondant à Marseille pour le quotidien national.

Aouar sur le bon chemin

Houssem Aouar peut heureusement compter sur une grande partie de supporters acquis à sa cause. Ils sont nombreux, depuis dimanche soir, à féliciter le milieu offensif de l’OL pour son grand match, sans mettre de bémol sur son manque d’efficacité. « Aouar fait un bon match, dans l'intensité, l'investissement il est là, il fait des différences c'est incontestable », « Les travaux d'Aouar et Paqueta quand même, réussir à créer du dangereux avec Dembélé, et Dubois pour les aider... », « Ca plait pas à grand monde mais Aouar est sans doute le joueur de champ le plus régulier depuis au moins mi-septembre » ou encore « C'est ce Aouar la qu'on aime et qu'on veut voir plus souvent » peut-on lire sur Twitter de la part des supporters de l’OL, heureux de voir Aouar retrouver un super niveau physique. Au milieu offensif lyonnais d’y ajouter plus d’efficacité désormais.