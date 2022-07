OL : Aouar aurait donné son feu vert à un club !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a compris que l'OL souhaitait un transfert lors de ce mercato. Cela tombe bien, un club l'aurait déjà convaincu de signer.

L’Olympique Lyonnais a beau avoir placé son mercato sous le signe de l’ADN, un joueur issu de l’académie chère à Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot devrait ranger son casier au Groupama Stadium et partir cet été. Ce joueur c’est Houssem Aouar, à qui il reste un an de contrat et que l’OL veut impérativement vendre plutôt que de prendre le risque de le voir quitter librement Lyon dans une saison. Reste que les dirigeants rhodaniens, et probablement John Textor, ne lâcheront pas le milieu de terrain de 24 ans pour des broutilles. Il va cependant falloir que tout le monde s’entende, car Jean-Michel Aulas doit aussi tenir compte des exigences d’Houssem Aouar, qui n’acceptera d’être transféré vers une équipe qui ne le tente pas. Et c'est les là que les choses évoluent rapidement.

Aouar en Espagne, l'OL déjà prévenu de son choix ?

Aujourd’hui est un jour spécial pour un de nos membres du #TeamOrange… 𝗝𝗼𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 @HoussemAouar 🎂



Qui se souvient de cette célébration ? 🤓 pic.twitter.com/BDBtAeKtQf — Team Orange Football (@TeamOrangeFoot) June 30, 2022

En Espagne, Fernando Serrano, insider relayé par Fichajes.net, affirme que le milieu lyonnais a refusé une offre transmise par l’AS Rome de José Mourinho à l’Olympique Lyonnais. Selon le journaliste, Houssem Aouar a déjà discuté des contours de son futur contrat avec le FC Séville et privilégie ce club et aucun autre à ce stade du mercato. Ayant été informée du choix de l’international tricolore, la Real Sociedad et le Bétis Séville auraient même renoncé à l'idée de discuter avec l'OL des conditions d'une possible signature du milieu de terrain français. Il reste cependant à faire correspondre les possibilités financières du club andalou et les exigences lyonnaises, ce qui n'est pas gagné d'avance. Ces dernières semaines, on a évoqué un prix fixé par Jean-Michel Aulas à 15 millions d'euros pour Houssem Aouar.