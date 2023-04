OL : Aouar à Naples, personne ne l’avait vu venir !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une saison quasiment blanche à l’OL, Houssem Aouar, libre à la fin de la saison attire les convoitises en Italie.

Betis Séville, Francfort et plus récemment la Roma. Les destinations annoncées dans la presse ne manquent pas pour Houssem Aouar. En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais au mois de juin, le milieu de terrain formé chez les Gones n’aura pas de mal à rebondir. Et d’après les informations de Foot Mercato, la bataille s’annonce rude entre les différents courtisans du Franco-Algérien dans les semaines à venir.

Le média dévoile que la Roma va prochainement annoncer aux dirigeants de l’OL qu’elle va entrer en contact avec Houssem Aouar. Il est fortement envisageable qu’un accord intervienne assez vite entre le club de la Louve et le joueur. Mais le dossier ne sera pas clos pour autant car tant que rien n’est signé, d’autres clubs sont à l’affût. Et à la surprise générale, malgré la saison quasiment blanche du joueur, Houssem Aouar est courtisé par des top clubs qui disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est notamment le cas du Milan AC, dont l’intérêt pour Houssem Aouar a brièvement été évoqué par le passé… et de Naples.

Naples débarque dans le dossier Aouar

Probable futur champion d’Italie, le club dans lequel évolue Victor Osimhen est très chaud dans le dossier Houssem Aouar et pourrait doubler tout le monde au finish. Foot Mercato affirme qu’il s’agit plus que d’un simple intérêt puisque Naples a prévu de soumettre une offre officielle à l’entourage du joueur dans les jours à venir. Tous les clubs intéressés gardent en tête l’excellent Final 8 disputé en 2021 par Houssem Aouar et sont tous persuadés de pouvoir relancer un joueur qui, depuis a totalement disparu des radars. Quoi qu’il en soit et malgré ce trou d’air, le futur international algérien va réussir à rebondir dans un top club et ce n’était vraiment pas gagné.