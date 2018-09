OL : Lyon finalise un deal qui a de l'avenir pour le mercato

Dans : OL, Mercato.

Petite période de calme pour l’Olympique Lyonnais, qui a terminé son marché des transferts sur les chapeaux de roue, et observe la trêve internationale avec de nombreux joueurs partis dans leurs sélections.

Les dirigeants en profitent pour faire le point et préparer l’avenir. Cela passe aussi par des partenariats avec des clubs voisins, histoire d’avoir un point d’ancrage dans les divisions inférieures. L’OL l’a déjà fait dernièrement avec Bourg-Péronnas, qui évoluait en Ligue 2 et en a profité pour récupérer quelques joueurs lyonnais en recherche de temps de jeu. Un autre club, encore plus proche, devrait bientôt en profiter.

En effet, Le Progrès annonce que l’OL est sur le point de trouver un accord de partenariat avec Villefranche-sur-Saône, qui est monté l’été dernier en National et compte bien profiter de cette exposition. L’accord serait simple, et se baserait sur l’envoi chaque saison d’un ou deux jeunes de l’OL pour renforcer l’effectif du club de Villefranche. En contre partie, Lyon pourrait puiser en priorité dans le réservoir de son voisin en cas d’éclosion d’éléments très prometteurs. En plus de cela, le club rhodanien récupèrerait bien évidemment ses jeunes prêtés, qui auront passé une saison à un niveau supérieur d'un cran à celui de la réserve de l'OL.