OL : Aouar à Arsenal pour 40 ME, c’est chaud bouillant !

Dans : OL.

Alors qu’il dispose d’un bon de sortie de la part de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar semble tout proche de rejoindre la Premier League, et plus précisément Arsenal.

En l'absence de Coupe d’Europe cette saison, Houssem Aouar n’envisageait pas autre chose qu’un départ vers un grand club européen durant ce mercato estival. Si son transfert a mis du temps à se décanter, il est désormais en bonne voie. Pisté par Manchester City, le Barça ou la Juventus, le joueur de 22 ans devrait finalement partir en direction d’Arsenal. En effet, ces dernières heures, le milieu de terrain a donné son accord aux Gunners. Maintenant, le club londonien doit trouver un terrain d’entente avec l’OL. Et selon Simone Rovera, cela n’est plus qu’une question de temps.

« Aouar a choisi Arsenal. Des négociations sont en cours. Jeudi, Arsenal a présenté une offre officielle à l’OL. Maintenant, on attend de voir quelle sera la réponse de Lyon. Le montant de ce transfert pourrait être aux alentours de 40 millions d’euros, peut-être un peu plus, un peu moins. Arteta se mobilise pour aider à finaliser ce transfert. Aouar est la priorité d’Arsenal, c’est la priorité d’Arteta. Arsenal passe à la vitesse supérieure avec cette offre. Il reste une dizaine de jours de mercato, donc si les choses se passent bien dans le week-end, la finalisation de ce transfert pourrait avoir lieu la semaine prochaine, si Lyon accepte le départ d’Aouar bien sûr », a expliqué le journaliste de Téléfoot, qui estime donc que la première offre de 35 ME d’Arsenal pourrait être rehaussée pour permettre la finalisation de ce deal. C’est en tout cas la volonté de toutes les parties.