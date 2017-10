OL : Anthony Lopes tire gentiment le signal d'alarme à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Même si Bruno Genesio reste zen, Anthony Lopes commence lui à s'impatienter. Car le gardien de but de l'Olympique Lyonnais le sait, ce n'est pas en lâchant des points à gogo, comme cela a été le cas ces dernières semaines, que l'OL va finir à une bonne place en fin de saison.

Actuellement 8e de Ligue 1, Lyon doit impérativement redresser la barre et dès vendredi contre Monaco prévient Anthony Lopes, qui ne veut pas jouer pour du beurre cette saison. « On est dans l'urgence de points. Surtout face à un concurrent direct pour les places européennes. On se doit de prendre les trois points qui nous permettraient de nous relancer et de réenclencher une dynamique de victoires. Mais il ne faut pas douter car ça serait encore plus compliqué pour la suite. Il faut avancer main dans la main et avoir confiance. On est à l'Olympique Lyonnais. L'urgence, elle est toutes les semaines. On se doit de gagner le plus de matches possibles. On se doit d'atteindre nos objectifs. Et la qualification pour la Ligue des champions en est un » , a clairement prévenu Anthony Lopes, qui n'est pas décidé à se contenter de jouer les seconds rôles avec l'Olympique Lyonnais.