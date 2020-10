OL : Anthony Lopes est obsédé, il ne pense qu'à ça

Dans : OL.

Jouer une saison sans Coupe d’Europe n’est pas dans l’ADN de l’Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens, emmenés par un Anthony Lopes surmotivé, espèrent retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine.

Après un début de saison plus que poussif, l’Olympique Lyonnais a débuté une belle série dimanche soir contre l’AS Monaco. Sa victoire (4-1) au Groupama Stadium lui permet d’aligner deux succès de suite pour la première fois de la saison. Une bonne phase que le club présidé par Jean-Michel Aulas espère poursuivre pour retrouver la C1 la saison prochaine. Anthony Lopes y a fait allusion après la rencontre hier soir. « On veut aller chercher le podium et la Ligue des Champions parce que ça manque clairement ». Au lendemain de la victoire, le gardien a clamé une nouvelle fois cette ambition pour la chaîne Téléfoot.

« Je pense que le déclic, il a eu lieu au mercato. Cela a libéré pas mal de têtes, même si c’est un peu compliqué pour certains de le dire. Je pense que ça a libéré tout le monde. On a vraiment pu se concentrer sur nos objectifs. Il faut faire la part des choses mais sur ces deux dernières semaines, on a montré qu’on était une équipe de très haut niveau. La Coupe d’Europe nous manque énormément, on sait que pour pouvoir y accéder la saison prochaine, il va falloir montrer un très beau visage de l’Olympique Lyonnais en championnat. Il faut être le plus performant possible, ramener le plus de points possibles à la maison pour retrouver cette Ligue des Champions », a-t-il rapporté. Vous l’aurez compris, l’hymne de la plus prestigieuse des compétitions européennes doit à nouveau résonner au Groupama Stadium. Les joueurs lyonnais feront tout pour.