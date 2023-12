OL ‍: Anthony Lopes a tué Lucas Perri, scandale à Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Lucas Perri va arriver à l'OL cet hiver pour concurrencer Anthony Lopes au poste de gardien. Certains s'émeuvent de voir l'un des meilleurs joueurs du club cette saison être contesté. Toutefois, pourquoi Lopes serait préservé contre la logique du football de haut niveau ?

Botafogo a une place à part dans le cœur de John Textor. La formation carioca fut la première détenue majoritairement par l'homme d'affaires américain. Désormais, Textor veut faire profiter des atouts de Botafogo à l'OL. Il s'est engagé depuis plusieurs mois à transférer dans le Rhône deux joueurs majeurs du club brésilien : le défenseur central Adryelson et le gardien de but Lucas Perri. Si le premier est attendu avec impatience pour renforcer une charnière fragile, le second divise bien plus. Le talent du troisième gardien de la Seleçao est reconnu, c'est plutôt l'intérêt de sa venue qui est contesté. Pourquoi faire venir un nouveau gardien quand Anthony Lopes est aussi décisif depuis le début de la saison ?

Lopes est-il sur-protégé à l'OL ?

Pour certains observateurs, John Textor peut se créer un problème idiot en opposant deux bons gardiens en 2024. Heureusement, Hugo Guillemet s'est montré rassurant en révélant que Lucas Perri arrivait dans la peau d'un numéro 2 pour la seconde partie de saison. Le Brésilien doit « s'acclimater » et la vraie concurrence démarrerait en juin. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous. Membre du club des 5 de Winamax TV, Yannis LB n'a pas envie de protéger Anthony Lopes d'une quelconque concurrence. A l'instar des autres postes, le gardien de l'OL doit lui aussi prouver sa valeur et laisser sa place en cas de lacunes.

Je trouve assez révélateur la levée de boucliers et d'acteurs proche du club pour rendre scandaleux le seul joueur du groupe ne pouvant pas avoir de concurrence

Encore + quand il sort d'une demie saison où il n'est que peu décisif et de + en + limité sur les exigences modernes https://t.co/C2FPehIsdw — Yannis (@Yannis_LB) December 23, 2023

« Je trouve assez révélateur la levée de boucliers et d'acteurs proches du club pour rendre scandaleux le seul joueur du groupe ne pouvant pas avoir de concurrence. Encore plus quand il sort d'une demi-saison où il n'est que peu décisif et de plus en plus limité sur les exigences modernes », s'est-il plaint sur X tout en remettant en cause les performances de Lopes depuis août. Espérons pour l'OL que, quel que soit le gardien choisi à l'avenir, le critère sportif primera sur les sentiments des supporters lyonnais et sur ceux de John Textor.