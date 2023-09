OL ‍: Amin Sarr bien vendu, la fausse bonne affaire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très décevant depuis son arrivée en janvier dernier, Amin Sarr a quitté l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à Wolfsbourg. Peut-être l’occasion de réaliser une vente inespérée à 15 millions d’euros. Mais en réalité, le club rhodanien a peu de chances de récolter ce montant.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas été gâtés pendant ce mercato estival. Des sanctions de la DNCG aux départs de jeunes talentueux, en passant par le conflit avec l’ancien président Jean-Michel Aulas et le début de saison raté, les bonnes nouvelles ne sont pas nombreuses. Les fidèles du Groupama Stadium avaient à peine de quoi se consoler avec le départ du flop Amin Sarr, d’autant que le deal conclu avec Wolfsbourg paraissait très avantageux. Rappelons que l’attaquant suédois, recruté pour 12 millions d’euros en janvier dernier, fait l’objet d’un prêt avec option d’achat (15 millions d’euros).

Lyon risque de revoir Amin Sarr

L’Olympique Lyonnais a donc trouvé le moyen d’envisager une plus-value sur un joueur qui n’a pas du tout répondu aux attentes. Amin Sarr ne s’est jamais imposé dans le onze de Laurent Blanc, lui qui totalise seulement un but et une passe décisive toutes compétitions confondues depuis sa signature l’hiver dernier. Les supporters pouvaient donc se réjouir de son départ et des conditions négociées. Mais une précision importante vient tempérer cette satisfaction. En effet, le média Foot Mercato révèle les termes de l’option d’achat.

Pour Amin Sarr à Wolfsburg, l'option d'achat de 15M€ devient obligatoire en cas de qualification de Champions League

Le prêt deviendra un transfert automatique seulement si Wolfsbourg se qualifie pour la Ligue des Champions via la Bundesliga. Certes, les Loups occupent actuellement la quatrième place après deux petites journées de championnat. Mais le club allemand n’a sans doute pas l’effectif pour atteindre un tel objectif cette saison. Des équipes comme le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou encore le Bayer Leverkusen, sans compter le Bayern Munich, semblent mieux armés pour jouer les premiers rôles. Autant dire que l’Olympique Lyonnais a de grandes chances de revoir Amin Sarr l’été prochain.