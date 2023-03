OL : Amin Sarr, 11 millions d'euros ça fait cher le fantôme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a encore déçu ses supporters en se contentant d'un maigre 0-0 contre Lorient. Au coeur des débats, Amin Sarr, arrivé pour 11 millions d'euros au mercato, et qui n'a rien montré face à l'équipe bretonne.

L'OL pouvait faire une belle opération au classement de Ligue 1 compte tenu des résultats du week-end, mais malheureusement pour ceux qui avaient fait le déplacement au Groupama Stadium, si l'équipe de Laurent Blanc n'a pas été mauvaise, elle s'est montrée incapable de réellement déborder l'équipe bretonne bien organisée. En l'absence d'Alexandre Lacazette, dont le retour n'est pas certain pour le déplacement du week-end prochain à Lille, c'est Amin Sarr qui devait trouver la faille, et c'est peu dire que l'attaquant suédois arrivé en janvier dernier pour 11 millions d'euros a déçu. Même si son but contre Angers avait calmé tout le monde, sa copie face à Lorient remet de l'huile sur le feu, et celui qui était à la pointe de l'attaque lyonnaise n'a rien montré avant d'être remplacé par Moussa Dembélé à la 75e.

Amin Sarr n'a pas profité de l'absence de Lacazette

Incompréhensible le match de Sarr. Totalement invisible, déplacements chaotiques, totalement inutile, pourtant l'OL a le ballon et y a des espaces. Un mystère. — Charly M. (@SeriousCharly) March 5, 2023

Dans son analyse du match Lyon-Lorient, SeriousCharly estime que l'Olympique Lyonnais méritait clairement de gagner contre Lorient, mais qu'Amin Sarr a vraiment été en dessous de tout. « C’est un match que l’OL aurait facilement gagné avec Lacazette car le principal fantôme de cette rencontre face à Lorient c’est Amin Sarr. Il y avait moyen pour Amin Sarr de peser sur cette rencontre, il y avait des espaces, des opportunités et il a été totalement transparent. Le basculement de ce match, c’est l’inexistence totale de Sarr, on a senti un Rayan Cherki totalement seul devant (…) Il a touché 13 ballons, c’est un échec terrible pour lui, car il avait l’occasion de se montrer et de prétendre à une place quand Alexandre Lacazette va revenir. La conclusion alors que c’est la fin de cet intérim, c’est qu’Amin Sarr ce n’est même pas faible, c’est encore pire c’est transparent. Un attaquant qui rate des trucs au moins c’est un joueur qui est là, mais là on ne l’a pas vu alors que l’OL a dominé. Sans ballon, Amin Sarr a des progrès énormes à faire. Ce joueur c’est un gigantesque point d’interrogation sur ce match », avoue l'influenceur lyonnais.