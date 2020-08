OL : Amenez-nous les grands d'Europe, Lopes est en mission

Dans : OL.

Anthony Lopes, gardien de l’Olympique Lyonnais, après la qualification face à la Juventus Turin : « On savait qu'on avait les ressources pour marquer un but ici. Ensuite, on a été très costauds et solidaires pour ne pas encaisser ce troisième but. On n'a pas été récompensés vendredi dernier (en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, défaite aux tirs au but), aujourd'hui on est récompensés de tous nos efforts depuis la reprise. Il nous faut sortir des grands d'Europe, on sort une équipe avec des grands noms. On sait que, quand on pense collectivement, on est récompensés. C'est la fête, mais ça reste mesuré. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Sur un match, tout est possible. On a l'ambition d'aller loin. En sortant cette Juve, on a le droit de voir plus haut, même si beaucoup de personnes n'y croient pas. On y croit dur comme fer. Pour aller au bout, il n'y aura que des gros sur notre chemin. On verra bien à Lisbonne »