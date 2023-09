OL ‍: Alvero en retard à la causerie, Grosso l'envoie en tribune

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais est déterminé à resserrer les boulons dans le vestiaire. Skelly Alvero, arrivé à l'OL au dernier mercato, en paie le prix fort ce samedi soir à Brest.

Fabio Grosso est en coach rigoureux et si des joueurs lyonnais en doutaient, ils savent désormais à quoi s'en tenir. Alors qu'il était annoncé comme titulaire pour le match de ce samedi soir contre Brest, Skelly Alvero a eu la mauvaise idée d'arriver en retard à la causerie d'avant-match de son entraîneur. Résultat, le joueur débarqué de Sochaux cet été ne sera pas titulaire, mais il ne sera pas non plus remplaçant. Fabio Grosso a en effet sanctionné le milieu de terrain en l'envoyant suivre la rencontre Brest-OL dans les tribunes du stade Francis Le Blé. C'est Paul Akouokou qui bénéficie de cette sanction prise à l'encontre de son coéquipier. Un avertissement qui va évidemment servir de leçon à l'ensemble du vestiaire de l'Olympique Lyonnais.