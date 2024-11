OL ‍: Alexandre Lacazette humilié par ses notes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a arraché un point à Lille, mais un joueur de l'OL a traversé ce match comme un fantôme, il s'agit d'Alexandre Lacazette. Le buteur vedette traverse une période très sombre.

Le Général Lacazette a une solide expérience et il est bien conscient que John Textor espérait mieux que ses performances actuelles lorsqu'il a décidé durant le dernier mercato de refuser toutes les offres et de conserver son légendaire attaquant, même s'il a également recruté George Mikautadze. Alors que le contrat du joueur de 33 ans s'achève en juin prochain, et qu'il quittera probablement libre l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage conserve une confiance absolue en Alexandre Lacazette, même si ce dernier est actuellement dans le dur à l'image de son match totalement transparent vendredi soir à Lille où Lyon a arraché un point (1-1). L'entraîneur de l'OL a même attendu le dernier moment pour remplacer Lacazette par Mikautadze en expliquant : « Vous le connaissez comme moi Alex, même dans un match où il est moyen, il est capable de marquer, sur un ballon qui traîne ». Sauf que ce samedi, les notes d'Alexandre Lacazette sont épouvantables.

2 sur 10, Lacazette en danger

Dans L'Equipe, le buteur de l'Olympique Lyonnais obtient probablement la pire note de sa longue carrière, puisque le quotidien lui attribue un 2 sur 10 avec un commentaire tout aussi épouvantable. « Le capitaine lyonnais n'est plus que l'ombre de lui-même. À la peine physiquement, il donne la sensation de ne pas avoir de jus. Il est aussi méconnaissable techniquement et a manqué la plupart de ses remises contre le LOSC, même les plus faciles, sans se procurer la moindre occasion », écrivent nos confrères au sujet d'Alexandre Lacazette, qui n'a marqué qu'un seul but cette saison en Ligue 1, là où Georges Mikautadze en a marqué deux, dimanche dernier lors du nul de l'OL contre Auxerre.

Lille-OL : Les tops et les flops avec Fofana et Lacazette https://t.co/EYb3Pp2zLG — Foot01.com (@Foot01_com) November 1, 2024

Pour Le Progrès, Alexandre Lacazette ne mérite pas mieux qu'un 3 sur 10, même si le média lyonnais est moins dur avec le buteur : « Le capitaine, qui a mal ajusté sa seule occasion, n’a pas retrouvé la flamme à Lille où ses deux derniers passages lui avaient souri ». Sur Foot01, le capitaine de l'Olympique Lyonnais intègre les flops du match contre Lille : « Auteur d'un seul but en Ligue 1 cette saison, le capitaine de l'OL comptait sur ce déplacement dans le Nord pour se rassurer. Remplaçant contre Auxerre le week-end dernier, Alexandre Lacazette était cette fois titulaire... mais son match va susciter plus d'inquiétude qu'autre chose. Actif dans le jeu, il semble davantage vouloir se muer en passeur qu'en buteur. »

Compte tenu des prestations d'Alexandre Lacazette depuis le début de la saison, on peut légitimement se demander si la question d'un départ ne se posera pas au mercato d'hiver. On est encore loin du mois de janvier 2025, et même si Pierre Sage a confiance dans son buteur, ce dernier doit avoir de gros doutes et s'il n'est pas temps de céder aux sirènes saoudiennes. A lui de prouver que tout cela peut se corriger, et pourquoi pas dès le prochain match de Ligue 1 pour l'OL, ce sera contre l'ASSE au Groupama Stadium. Une sacrée motivation pour le pur gone qu'est Alexandre Lacazette.