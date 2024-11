L'OL répond à Lille et sauve un point

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

10e journée de Ligue 1 au stade Pierre Mauroy

Lille - OL : 1-1

Buts : David (17e) pour Lille ; Fofana (91e) pour l'OL

Nettement dominé en première mi-temps, l'OL a réagi après le repos en se montrant bien plus conquérant et en parvenant à arracher l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un but de Fofana (1-1).

Face à son public, Lille réalisait le début de match que l'on attendait de la part des hommes de Bruno Genesio. Beaucoup plus conquérant que l'OL, le LOSC se créait les meilleures occasions et il fallait un bon Lucas Perri et surtout beaucoup de réussite pour tenir lors du premier quart d'heure. Mais une erreur de Maitland-Niles allait plomber l'OL, le défenseur anglais n'appuyant pas assez sa passe en retrait, ce qui profitait à David qui enlevait Perri avant de marquer dans le but vide (17e, 1-0). La première mi-temps se terminait sur ce score plutôt flatteur pour Lyon, nettement dominé et qui aurait pu encaisser davantage de buts.

Après le repos en revanche, le match était différent. Les coéquipiers de Lacazette affichaient un visage plus conquérant et la domination était totalement lyonnaise. Les occasions se multipliaient par Lacazette et Maitland-Niles. Et l'ancien défenseur d'Arsenal pensait se rattraper de son erreur en marquant, mais après plusieurs minutes de flottement, le but était finalement refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Une action qui allait couper les jambes des Lyonnais, moins dominateurs en fin de match... jusqu'à la 90e minute et ce débordement splendide de Maitland-Niles (encore lui) dont le centre trouvait Fofana, qui ne laissait aucune chance à Chevalier de près (91e, 1-1). Une égalisation méritée au vu de la seconde mi-temps. Chaque équipe aura finalement eu sa mi-temps et c'est donc logiquement que Lille et l'OL se quittaient sur un match nul.