OL ‍: Alexandre Lacazette gagne un trophée bien mérité

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters lyonnais ont, sans surprise, élu Alexandre Lacazette comme le joueur de la saison 2024-2025. Tout au long d'une saison incroyable pour l'OL, le buteur de 33 ans a été à la hauteur.

Auteur de 22 buts cette saison (19 en Ligue 1 et 3 en Coupe de France), Alexandre Lacazette a connu comme l'ensemble de ses coéquipiers une année difficile. Au point même de se retrouver sur le banc de touche au plus fort de la crise sportive sous les ordres de Fabio Grosso. Mais le Général n'a jamais baissé les bras et il a largement contribué au renouveau lyonnais et à la qualification de l'Olympique Lyonnais version Pierre Sage pour l'Europa League.

C'est ce qui lui vaut d'avoir été élu par les supporters de l'OL joueur de la saison 2023-2024 lors d'un scrutin organisé sur le site officiel du club de John Textor. Une récompense de plus pour le buteur lyonnais dont l'avenir pourrait s'inscrire en Arabie Saoudite la saison prochaine, après un passage en équipe de France olympique pour lesquels il a été retenu par Thierry Henry.