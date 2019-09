OL : Agitateur n°1 du mercato, il n’a jamais voulu partir

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a plutôt bien géré son mercato en bouclant rapidement les renforts de Thiago Mendes, Joachim Andersen ou encore de Youssouf Koné. Néanmoins, un dossier a agité les nuits du président Jean-Michel Aulas, celui de la prolongation d’Anthony Lopes. Et pour cause, il a été difficile de trouver un terrain d’entente avec les représentants du Portugais, lequel a finalement prolongé son bail jusqu’en 2023. Malgré des négociations très serrées et parfois même tendues, le gardien de l’OL n’a jamais eu l’intention de s’en aller, comme il l’a confirmé au Progrès.

« Je ne sais pas quels clubs étaient intéressés. Mon objectif premier était de trouver un terrain d’entente avec l’OL. Ce qui se passait autour n’était pas de mon ressort. J’étais concentré sur l’OL, mes conseillers pareil, ce qui nous a permis de trouver un terrain d’entente avec le président. J’en suis très heureux » a commenté le gardien de l’Olympique Lyonnais, pour qui un départ vers le PSG ou Porto, des clubs intéressés par son profil, n’a jamais été envisagé. Des propos qui feront bien évidemment plaisir aux supporters de l’OL, qui ont longtemps craint un départ de celui qui a assurément été le meilleur Gone l’an passé.