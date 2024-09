OL ‍: Adryelson était le meilleur, Sage et Textor sont abattus

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé depuis son arrivée l’hiver dernier, Adryelson a retrouvé Botafogo en prêt jusqu’à la fin de l’année civile. Un départ difficile à encaisser pour l’Olympique Lyonnais et son entraîneur Pierre Sage. Du moins si l’on en croit le propriétaire des deux clubs John Textor.

On peut comprendre la frustration d’Adryelson. Prêté jusqu’en décembre prochain à Botafogo, son précédent club, le défenseur central s’est dit affecté par son faible temps de jeu à l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien arrivé l’hiver dernier n’a disputé que quatre petits matchs avec les Gones. Une statistique qui suffit pour comprendre à quel point Adryelson n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Pierre Sage.

OL : Sage l’a négligé, Adryelson repart dégoûté https://t.co/BILGz3ByQG — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2024

Cela n’a pourtant pas empêché John Textor de tenir un discours totalement contradictoire. En conférence de presse, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais et de Botafogo a encensé le défenseur central apparemment supérieur à ses concurrents à Lyon, et dont le départ serait vécu comme un gros coup dur en interne. « Je sais que ce club compte beaucoup pour toi, il est dans ton cœur, a commenté l’Américain dans des propos relayés par Lance !. Je veux que tout le monde sache que notre entraîneur en France m'a dit qu'Adry était notre meilleur défenseur central. »

Textor « déchiré »...

« Il est allé en Europe, il a emmené toute l'expérience de Botafogo en Europe. C'est un joueur fort, en pleine évolution. Nous allons avoir besoin de toi. Tu voulais revenir ici et aider ton club, même si l'entraîneur ne voulait pas que tu partes. Je ne savais pas ce que je voulais, je me sentais déchiré mais je sais que ton coeur est ici, et que tu vas faire du bon travail. Les Lyonnais sont fiers de toi, et les gens de Botafogo sont très heureux de te retrouver », a osé John Textor, pris en flagrant délit de mensonge.