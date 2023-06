Moussa Dembélé quitte définitivement l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé ne sera pas prolongé, a confirmé ce mercredi le club rhodanien.

« Arrivé en août 2018 à quelques heures de la fermeture du mercato, en provenance du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé n’a pas mis longtemps à s’acclimater au championnat français, lui le joueur formé au PSG, mais qui s’était envolé outre-Manche pour débuter sa carrière professionnelle. Dès sa première saison à l’Olympique Lyonnais, le pur 9 de la génération 1996 inscrit 20 buts en 46 matchs. La suivante, il confirme les espoirs placés sur lui avec 24 réalisations en autant de rencontre. Durant cet exercice 2019-2020, il participe notamment à la campagne héroïque lyonnaise lors du Final 8 de la Ligue des Champions. Un quart de finale face à Manchester City qui restera dans les mémoires de l’attaquant, entré en jeu dans le dernier quart d’heure et auteur d’un doublé qui permettra aux Lyonnais de réaliser un exploit retentissant face aux hommes de Pep Guardiola (3-1). Après un prêt éclair à l’Atlético Madrid en début d’année 2021, lors duquel il remporte le titre de Champion d’Espagne, Moussa Dembélé continue dans ses standards habituels dans le Rhône. Une saison 2021-2022 durant laquelle il totalise 22 réalisations en 36 rencontres. On se souviendra notamment de ce lob inscrit en toute fin de rencontre face à Marseille un soir de février 2022, qui nous offrait la victoire. En 172 matchs disputés avec l’Olympique Lyonnais, il affiche un bilan de 70 buts et 19 passes décisives. Merci Moussa, et bonne continuation ! », a indiqué l'OL dans un communiqué.