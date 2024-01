OL ‍: Accord trouvé, Danjuma fonce vers Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les choses avancent dans le bon sens pour l’OL dans le dossier Arnaut Danjuma, un accord ayant été trouvé avec l’international néerlandais. Il faut maintenant que son prêt à Everton soit cassé pour valider sa venue à Lyon.

Après avoir bouclé le transfert de Malick Fofana en provenance de La Gantoise pour plus de 15 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais espère encore se renforcer dans le secteur offensif. Depuis le début du mercato, la priorité se nomme Saïd Benrahma, mais le milieu de terrain de West Ham coûte cher, et a de nombreux courtisans. Les Hammers réclament plus de 20 millions d’euros pour l’international algérien, qui suscite également l’intérêt de Brentford et de Fulham en Angleterre. Cette piste est toujours active, mais son dénouement n’est pas imminent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaut Danjuma (@danjuma)

Au contraire, les choses avancent dans le bon sens pour Arnaut Danjuma, lui aussi ciblé par la cellule de recrutement de l’OL depuis plusieurs semaines. A en croire les informations de L’Equipe, un accord a d’ailleurs été trouvé entre le club rhodanien et le milieu offensif actuellement prêté par Villarreal à Everton. Sur le plan financier, tout est ok entre le joueur et l’OL… qui doit maintenant attendre que Danjuma casse son prêt à Everton, où il joue peu. Si cet obstacle parvient à être franchi, il n’y aura plus beaucoup de doute sur le fait que Villarreal accepte ensuite de prêter (ou de vendre) Danjuma à l’Olympique Lyonnais.

Accords avec Matic et Danjuma, l'OL avance

Les prochains jours seront donc déterminants mais chez les supporters, l’optimisme demeure. La situation est finalement assez identique au dossier Nemanja Matic car un accord a aussi été trouvé entre l’OL et l’international serbe du Stade Rennais. Ces deux dossiers vont sans aucun doute occuper les journées de Matthieu Louis-Jean et de David Friio dans les semaines à venir. L’Equipe indique par ailleurs dans son édition du jour que dans le secteur défensif, l’OL cible bien David Carmo du FC Porto. Mais pour l’heure, aucun renfort n’est prévu à ce poste s’il n’y a pas de départ au préalable. Sinaly Diomandé et Dejan Lovren ne seront pas retenus, mais encore faudrait-il que les deux défenseurs de l’OL reçoivent des offres pour partir.