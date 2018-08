OL : Accord OL-Séville à 35ME pour Mariano Diaz mais....

Dans : OL, Mercato, Liga.

C’est le site du quotidien El Desmarque, premier à avoir révélé les contacts entre Mariano Diaz et Séville, qui l’annonce ce lundi soir, l’Olympique Lyonnais et le club andalou seraient parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant moyennant 33ME plus 2ME sous forme de différents bonus.

Les détails du contrat de Mariano Diaz avec son futur club ayant déjà été négociés depuis quelques jours, tout semble devoir s'accélérer. Mais selon le média espagnol, les dirigeants du FC Séville craignent désormais que le Real Madrid mette son nez dans le dossier, car l’OL devra informer les Merengue de cet accord, cela étant prévu lors du transfert de Mariano Diaz l’an passé. Le géant madrilène aura ensuite 48 heures pour faire savoir s’il s’aligner sur l’offre de Séville pour faire revenir l’attaquant lyonnais via sa clause de préemption. Le suspense va donc durer encore un peu, mais il semble acquis qu'après seulement une saison à Lyon Mariano Diaz va retourner en Liga. Et la question d'un renfort offensif pour l'OL va se poser, car sur ces 35ME, le club de Jean-Michel Aulas devra en reverser une partie au Real Madrid, et plus précisément 35% de la plus value réalisée sur cette vente.