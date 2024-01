OL ‍: A peine parti, il annonce déjà son retour

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Jeffinho a déjà quitté l'OL en prêt pour rejoindre Botafogo. Le jeune Brésilien n'a cependant pas fait une croix définitive sur son aventure dans le Rhône.

L'OL a décidé de faire certains choix forts cet hiver. Des joueurs ont été priés d'aller voir ailleurs. C'est notamment le cas de Jeffinho. Le jeune ailier brésilien n'aura pas réussi à faire son trou chez les Gones malgré quelques promesses affichées. Jeffinho a été prêté ces derniers jours à Botafogo. Au Brésil, il devrait reprendre un peu de plaisir à jouer et enchainer les matchs. Cependant, à l'issue de son prêt, le footballeur de 24 ans, encore sous contrat jusqu'en 2027 dans le Rhône, ne dit pas non à ne nouvelle chance à l'OL.

Jeffinho, ce n'est qu'un au revoir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jefferson Santos (@jeffersonsantos_99)

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Jeffinho a en effet indiqué ces dernières heures : « Ma première année à Lyon était vraiment spéciale pour moi. J’ai été accueilli chaleureusement par tous les fans, j’ai découvert une nouvelle culture et j’ai beaucoup mûri dans cette année. (…) Même si je serai loin, je continuerai à suivre et à soutenir l’équipe dont je fais partie ! Continuons à avancer ! Allez l’OL, à bientôt… », a notamment indiqué le nouveau joueur de Botafogo, qui aimerait s'imposer à son retour à Lyon. Le club pourrait en plus être débarrassé de certains problèmes en cas de maintien et de pérennisation de son projet. Encore pas mal de mouvements sont attendus à l'OL d'ici la fin du mois de janvier. Déjà, deux joueurs ont posé leurs valises à Lyon : Lucas Perri et Adryelson. La direction rhodanienne veut en priorité des renforts offensifs, avec les départs de Jeffinho et Tino Kadewere couplés aux absences d'Ernest Nuamah et Mama Baldé liées à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.