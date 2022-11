OL : 8 millions pour Aouar, Lyon le pousse à Milan

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A six mois de la fin de son contrat, Houssem Aouar pourrait quitter l’OL durant ce mercato hivernal pour près de 10 millions d’euros.

Relancé par Laurent Blanc depuis son intronisation au poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a retrouvé du temps de jeu. Systématiquement aligné au poste de meneur de jeu par le nouvel entraîneur de l’OL, le milieu offensif français n’a toutefois pas brillé que ce soit contre Lille, Rennes, Marseille ou Nice. A six mois de la fin de son contrat, l’aventure semble bien terminée pour Houssem Aouar à Lyon. Jean-Michel Aulas n’a aucunement l’intention de prolonger le contrat de l’ancien international français, qui se dirige tout droit vers un départ. Reste maintenant à savoir quand Aouar va quitter l’OL : dès cet hiver en cas de bonne offre ou l’été prochain, pour zéro euro à l’issue de son contrat. Dans ce dossier, une nouvelle tendance se dessine selon la Gazzetta dello Sport.

Milan propose 8 millions d'euros pour Aouar

Alors que l’on se dirigeait vers un départ d’Houssem Aouar à la fin de la saison pour zéro euro, il semblerait qu’un transfert du milieu offensif de l’OL dès le mercato hivernal ne soit pas à exclure. Effectivement, le journal italien aux pages roses dévoile dans son édition du jour que l’AC Milan est prêt à faire une offre avoisinant les 8 millions d’euros pour s’attacher les services d’Houssem Aouar dès le mois de janvier. Avec cette offre, l’objectif de l’AC Milan est de devancer les autres courtisans du milieu de l’OL, qui attendent eux la fin de la saison afin de recruter Houssem Aouar pour zéro euro. Le Bétis Séville ou encore l’AS Roma ont récemment manifesté leur intérêt pour recruter le milieu offensif lyonnais, qui pourrait finalement rejoindre Milan dans la mesure où l’OL ne devrait pas être trop exigeant et à de grandes chances d’accepter cette offre du club lombard. Du côté d’Aouar, la perspective de rejoindre le champion d’Italie en titre est assez inespérée et on imagine assez mal par conséquent que le Lyonnais refusera cette très belle proposition.