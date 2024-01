OL ‍: 7 millions d’euros pour un indésirable, l’offre va tomber

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis la prise de fonctions de Pierre Sage, plusieurs joueurs utilisés par Fabio Grosso ont été mis à l’écart. C’est notamment le cas de Sinaly Diomandé, pour qui un départ lors de ce mercato hivernal est probable.

Cette saison, le secteur défensif est sans conteste l’un des points faibles de l’Olympique Lyonnais. Depuis sa prise de fonctions, Pierre Sage s’est appuyé sur Dejan Lovren, Duje Caleta-Car ou encore Jake O’Brien en défense. Très utilisé par Fabio Grosso, Sinaly Diomandé a lui été mis au placard. L’international ivoirien a parfois livré des prestations intéressantes sous le maillot de l’OL, mais il ne fait plus partie des joueurs convoqués pour les matchs de l’équipe professionnelle en Ligue 1 ou en Coupe de France.

La fin de l’histoire semble proche entre le club rhodanien et le natif de Yopougon, sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2025. A un an et demi de la fin de son contrat et alors qu’il ne fait pas partie des plans d’un entraîneur prolongé jusqu’à la fin de la saison, Sinaly Diomandé a tout intérêt à partir. L’OL aussi y voit un intérêt, pour ne pas risquer un départ libre dans 18 mois. Cela tombe bien, le défenseur ivoirien a quelques courtisans. D’après les informations de Foot Mercato, le Red Bull Salzbourg est très intéressé par Sinaly Diomandé.

Salzbourg est très intéressé par Diomandé

Après que le Red Bull Leipzig ait acheté Castello Lukeba l’été dernier, c’est cette fois la filière autrichienne du groupe qui pourrait venir taper dans les défenseurs de l’OL. La formation autrichienne est très intéressée à tel point qu’une offre aux alentours de 7 millions d’euros va être transmise aux Gones. En cas de proposition à cette hauteur, John Textor et David Friio n’hésiteront certainement pas et valideront le départ de leur joueur en Autriche. Reste maintenant à voir si Diomandé sera enclin à rejoindre Salzbourg, ou si le défenseur ivoirien privilégiera une destination du top 5 européen. Quoi qu’il en soit du côté de l’OL, on ne s’opposera pas au départ de ce joueur mis à la cave depuis plusieurs semaines et dont le transfert rapporterait une somme non négligeable aux finances du club.