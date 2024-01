OL ‍: 5 ME et un rendez-vous vendredi, ça s'accélère pour Matic

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Toujours coincé à Rennes, Nemanja Matic veut jouer à l'OL, qui doit se bouger ce vendredi pour faire l'offre qui convient. Un rendez-vous est prévu en ce sens.

Où jouera Nemanja Matic en 2024 ? Pour le moment, le Serbe est sans étiquette puisqu’il n’a toujours pas repris l’entrainement avec le Stade Rennais, et semble surtout attendre de trouver son futur club. Sa volonté de quitter le club breton est très ferme, tout comme celle des dirigeants rennais de le conserver, ou du moins de ne pas être perdant en cas de départ. Le forcing de l’OL semblait avoir payé au tout début du mois de janvier, quand l’ancien de Manchester United a quitté l’Ille-et-Vilaine pour régler son arrivée dans le Rhône, mais la petite offre réalisée par l’OL et l’attitude de Matic ont fortement déplu aux propriétaires des « Rouge et Noir ».

L'OL est la priorité de Matic

Résultat, un dossier coincé même s’il reste encore deux petites semaines de mercato pour trouver une issue. Mais l’OL risque-t-il de tout perdre en misant sur Matic alors que d’autres pistes sont également à l’étude, mais demeurent en attente ? Le danger est là surtout que des clubs anglais, et même des formations turques, voient l’opportunité de recruter Matic s’ouvrir. C’est le cas au Besiktas où on estime avoir ses chances si le dossier reste coincé.

🚨 Lyon, Nemanja Matić transferini bitirmek için Rennes ile bugün son bir görüşme daha yapacak. Rennes, Sırp orta saha oyuncusu için 5 milyon euro istedi. Pazarlıklar sürüyor. Nemanja Matić’in ailesi Lyon şehri özelinde eğitim ve konaklama hakkında araştırma yapıyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 19, 2024

Ainsi, le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, qui travaille pour le média Sports Digitale, donne de nombreuses précisions sur ce dossier. Pour le moment, Matic ne veut qu’une chose, c’est rejoindre un club des 5 grands championnats, et si possible aller à l’OL où il a déjà anticipé son éventuelle arrivée. Dans ces conditions, les deux clubs vont peut-être finir par s’entendre et une réunion est programmée ce vendredi. Rennes attend une offre de 5 millions d’euros minimum pour un joueur qui a tout de même montré qu’il avait encore le niveau pour être important en Ligue 1 à 35 ans. Pour le moment, l’OL ne s’est jamais approché d’un tel montant.

De son côté, le journaliste turc souligne que continuer à Lyon est la priorité de Matic, qui voit l’Angleterre comme un plan B, et la Turquie comme une opportunité de dernière minute si aucun transfert n’avait lieu d’ici là. Les choses ont donc le mérite d’être claires, l’OL a le tapis rouge de déroulé, mais Rennes attend une offre sérieux pour lâcher le Serbe.