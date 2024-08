OL ‍: 400ME sur la table, Lyon se fâche

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Qualifié pour l'Europa League, l'Olympique Lyonnais ne peut plus faire profil bas. Le club de John Textor dispose d'un budget record et le propriétaire américain attend que cela se concrétise sportive sportivement.

La saison passée s'est bien terminée pour l'OL, mais pendant longtemps les dirigeants du club de la capitale des Gaules ont craint le pire, à savoir une relégation en Ligue 2. Et pour l'éviter, ils ont largement investi au mercato d'hiver, ce qui a été un choix payant et judicieux. John Textor n'est cependant pas du genre à se contenter de cela, car même si les supporters lyonnais ont adoré, à juste titre, le formidable scénario de la deuxième partie de saison, le boss de l'Olympique Lyonnais veut lui tenter de dégommer le PSG, comme il l'a dit sans ménagement lors d'une interview au Brésil qui avait fait grand bruit. De même, Textor souhaite que chaque saison son club soit en Ligue des champions, et pas en Europa League. Il a donc mis des moyens inédits à disposition de Pierre Sage, mais en contrepartie, il attend des résultats.

L'OL n'est plus là pour faire de la figuration en L1

📸 Opération Dragon Boat ! 🐉 🔴🔵 pic.twitter.com/zS9LGlJAAZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 6, 2024

Nos confrères du Progrès annoncent ce jeudi que le budget de l'Olympique Lyonnais devrait tourner autour des 400 millions d'euros, un record absolu puisque la saison passée, on évoquait un budget de 220 millions d'euros pour le club de John Textor. Et dans le quotidien régional, David Friio le fait clairement savoir, avec un tel budget, l'OL doit viser la Ligue des champions...au minimum. « On se retrouve avec un projet au niveau de ce que doit être l’OL. A minima, il est de se qualifier pour la Ligue des Champions. C’est une mise en place de paramètre et de stratégie commune entre direction sportive, actionnaire et coach pour mener à bien les ambitions », prévient le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, qui soit dit en passant met un énorme coup de pression sur Pierre Sage. Car s'il a réussi à faire des miracles en redressant une équipe qui était agonisante, l'entraîneur de l'OL doit dorénavant faire performer sur une saison une formation équipée comme jamais.