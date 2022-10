OL : 3 millions d'euros pour éviter un fiasco au mercato ?

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Annoncé proche de quitter l'OL la saison passée, Moussa Dembélé est finalement resté au club pour faire partie du nouveau projet qui allait permettre aux Gones de retrouver l'Europe. Finalement, l'attaquant français est plus que jamais proche du départ.

Auteur de 21 buts en Ligue 1, la saison dernière, Moussa Dembélé a réalisé sa meilleure saison sur un plan personnel. Malgré une belle ligne statistique, l'ancien joueur des Celtics Glasgow n'a pas réussi à emmener l'OL en coupe d'Europe. Approché par de nombreux clubs l'été dernier, le joueur de 26 ans a finalement décidé de rester en terres rhodaniennes pour poursuivre son aventure avec les Gones et faire partie du projet qui devait redorer le blason du club avec le retour de l'ADN OL. Malheureusement, le début de saison de Lyon comme de Moussa Dembélé est mauvais. L'OL est neuvième de la Ligue 1 et le natif de Pontoise n'a inscrit que 2 buts depuis le début de la saison et ne parvient pas à s'entendre avec Alexandre Lacazette, sur le terrain.

Moussa Dembélé de retour en Espagne ?

Si Moussa Dembélé était le premier choix de la Real Sociedad, le club basque a finalement recruté Sadiq Umar. Mais avec la blessure de l'attaquant nigérian, la formation espagnole doit trouver une nouvelle solution offensive. Selon les informations de Todo Fichajes, la Real va revenir à la charge cet hiver avec de nouvelles intentions pour le joueur français. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OL, Moussa Dembélé ne devrait pas coûter très cher au club de Saint-Sébastien. Le média espagnol précise que Lyon demandait 6 millions d'euros l'été dernier pour libérer Moussa Dembélé, mais que ce montant pourrait être divisé par deux, à six mois de la fin de son contrat. Acheté 22 millions d'euros en 2019, Moussa Dembélé pourrait quitter l'OL pour seulement 3 millions d'euros, malgré ses 70 buts inscrits au club en 151 rencontres disputées.