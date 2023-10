OL ‍: 2 heures de réunion, Textor sauve Fabio Grosso

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé le week-end dernier à Lyon, John Textor assistera dimanche à OM-OL avant de repartir aux Etats-Unis. Mais le boss de l'Olympique Lyonnais a fait passer un message direct à ses joueurs.

L’heure est grave du côté de Lyon, et avant le déplacement jamais simple à Marseille, le propriétaire de l’OL a voulu s’adresser aux joueurs et au staff du club qu’il a acheté pour 800 millions d’euros à Jean-Michel Aulas. Silencieux depuis sa sortie médiatique assez stupéfiante suite à la défaite contre Clermont, le patron d’Eagle Football a tout de même voulu ramener un peu de calme après une semaine marquée par les fuites en provenance d’une ou plusieurs taupes dans le vestiaire de Fabio Grosso et les révélations sur une deadline de deux matchs fixée à l’entraîneur italien. Alors, plutôt que de venir faire face à la presse, et cela peut se comprendre après le déluge de critiques négatives qu’il a subies dimanche dernier, c’est dans le vestiaire que l’Américain s’est invité vendredi, comme le révèle L’Equipe.

Grosso a la confiance de Textor

Hugo Guillemet confirme que John Textor a provoqué une réunion avec les joueurs et que cette rencontre, à laquelle participaient évidemment Fabio Grosso et son staff, a duré près de deux heures, preuve que le propriétaire de l’OL avait de très nombreuses choses à dire à son effectif. « L’idée générale était de dire sa confiance à Fabio Grosso et de ressouder les joueurs autour du projet », précise le journaliste du quotidien sportif. A priori, les deux matchs donnés au successeur de Laurent Blanc pour redresser la barre sous peine d'être viré ne sont pas réellement d'actualité, même si on voit mal l'Américain rester sans réaction à deux nouvelles défaites contre l'OM et Metz. Seul souci, quel entraîneur pourrait accepter une telle mission, même si pour l'instant la question ne semble pas encore se poser. Il sera toujours temps de savoir ce qu'il en sera dimanche à 23h du côté de Marseille.