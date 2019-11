OL : 11 joueurs, 0 équipe, c'est Lyon 2019-2020

Dans : OL.

Quelques jours après sa défaite en Russie, Lyon se déplace encore dans l'Est, mais cette fois de la France. A Strasbourg, l'équipe de Rudi Garcia a toutefois intérêt à se secouer afin d'éviter un gros coup de chaud.

Plus les matchs passent et plus on se demande où va cette formation de l’Olympique Lyonnais. Car même s’il est clair qu’en l’absence de Memphis Depay et Houssem Aouar l’OL doit jouer sans deux vrais leaders, l’équipe dirigée par Rudi Garcia semble être aussi à la peine mentalement que celle que menait Sylvinho. Le coach français a beau avoir remis un vrai plan de jeu en place, Juninho a reconnu mercredi dans les couloirs de la Gazprom Arena que le collectif lyonnais n’était pas du tout à la hauteur des attentes. Une formule qui a fait mouche.

Car avant le match à Strasbourg, Lucas Tousart a reconnu que jamais depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais avait affiché un vrai groupe soudé. « On n’arrive pas à être constants, on joue toujours sur un fil. C’est pesant, on aimerait trouver la solution et se rendre les matchs plus faciles. On n’a jamais de marge. Tout le monde a du caractère dans cette équipe mais on ne le met peut-être pas au service du collectif. C’est là où on pêche, chaque personne a sa propre manière de jouer et parfois on n’arrive pas à mettre tout ça en œuvre en même temps. Juni l’a dit, c’est rare quand les onze joueurs font leur match à chaque fois, on n’est pas souvent tous dans un bon jour et nos résultats en dents de scie peuvent s’expliquer comme ça », explique le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, sans dire si cet énorme problème était actuellement en cours de correction ou si encore une fois les supporters de l’OL vont suer à grosse gouttes ce samedi du côté de la Meinau.