OL : 11 ans d'attente, Anthony Lopes a la rage

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL, sevré de titres depuis plus d'une décennie, attend avec impatience sa demi-finale de coupe de France à Nantes ce mercredi. C'est d'autant plus vrai pour son gardien emblématique Anthony Lopes, lequel n'a pas connu de sacre depuis ses débuts en 2012.

Avril 2012, l'OL battait Quevilly grâce à un but de Lisandro Lopez pour remporter la coupe de France. Jeune joueur du centre de formation et supporter du club depuis toujours, Anthony Lopes savourait ce sacre en tant que spectateur. Quelques mois plus tard, le Portugais débutait en professionnel en coupe de la Ligue contre Nice. Malheureusement, il n'a jamais vécu l'émotion du 28 avril 2012 comme joueur de l'OL. A l'image des difficultés sportives des Rhodaniens cette saison, l'OL n'a pas réussi à concrétiser ses ambitions de titre sur la dernière décennie, que ce soit en L1, en coupe nationale ou en coupe d'Europe. Frustrant pour Anthony Lopes qui attend toujours de mettre la main sur un trophée à l'OL.

Lopes attend un titre à l'OL depuis longtemps

Une situation anormale pour le Portugais surtout après la vague de titres connue par l'OL dans les années 2000. Il est temps pour Lopes de mettre fin à sa disette personnelle avec le club lyonnais, après avoir perdu deux finales de coupe de la Ligue en 2014 et 2020. C'était à chaque fois face au PSG, véritable monstre en coupe nationale. Cependant, cette année, les Parisiens ne sont plus présents en coupe de France. Ne restent qu'Annecy, Toulouse et Nantes face à l'OL.

💬 Notre gardien Anthony Lopes avant la 1/2 finale de #CoupeDeFrance #FCNOL "Il y a de l'excitation mais il ne faut pas jouer le match avant l'heure. Il a fallu bien récupérer après Paris. Demain il faudra gagner" pic.twitter.com/a7ReqOAbFJ — Olympique Lyonnais (@OL) April 4, 2023

Autant dire que l'OL a de vraies chances de gagner le trophée et de contenter son gardien de but. Lopes ne pouvait cacher son excitation en conférence de presse d'avant-match mardi. Il est l'heure pour lui d'ouvrir son palmarès après une longue attente. « Il n'y a pas de rage mais un peu de frustration. J'aurais aimé avoir un titre avec mon club depuis longtemps. À nous d'être prêts mercredi soir », a t-il confié. Il essayera d'amener ce surplus de motivation dans le vestiaire lyonnais, souvent accusé d'en manquer depuis quelques années même dans des matchs cruciaux pour l'OL.