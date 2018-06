OL : 10ME contre 30ME, un renfort impossible pour l'OL ?

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a beau être très intéressé par Dedé, le défenseur brésilien de Cruzeiro, Jean-Michel Aulas ne fera pas n'importe quoi lors de ce mercato, le président de l'OL ayant suffisamment d'expérience dans le football pour ne pas craquer dès le début du marché des transferts. Mais le club rhodanien a tout de même voulu marquer son territoire en faisant une offre de 10ME au club brésilien pour recruter Dedé, lequel a en plus un défaut assez gênant puisque ses droits appartiennent à quatre « propriétaires » différents, ce qui évidemment ne facilite pas les choses.

Face à cette offre transmise par l'Olympique Lyonnais, et selon Le Progrès, Cruzeiro a fait savoir que pour s'offrir Dedé il fallait juste payer...trois fois plus, le club sud-américain réclamant 30ME et pas un centime de moins. Le quotidien régional rappelle que financièrement Cruzeiro n'est pas au sommet de sa forme, la formation de Dedé ayant même été contrainte de faire un prêt bancaire. De quoi forcément pousser les dirigeants à se montrer très très gourmands, même s'il faudra probablement pour eux faire rentrer de l'argent dans les caisses assez rapidement. L'OL compte sur cet aspect du dossier pour faire baisser le prix du défenseur central tant convoité.