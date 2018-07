OL : 10 ME pour Verissimo, Lyon n’a plus aucun obstacle

Dans : OL, Mercato.

Avec le possible départ de Marcelo à West Ham, l’arrivée d’un défenseur central devient d’autant plus urgente pour l’Olympique Lyonnais.

Si l’on en croit les dernières rumeurs, le club rhodanien ne manque pas de cibles sur le marché des transferts. Les noms de plusieurs Mondialistes comme le Colombien Yerry Mina ou le Marocain Mehdi Benatia ont été évoqués. Mais sans surprise, ce ne sont pas les pistes les plus faciles pour Lyon, apparemment mieux placé pour attirer Lucas Verissimo (23 ans).

Car après de nombreux rebondissements sur ce dossier, dont le dernier qui a mené à l’échec de son transfert au Torino, le Brésilien n’aurait plus qu’une seule piste crédible, annonce Gazeta Esportiva. Il s’agit donc de l’OL qui a prévu d’observer à nouveau le défenseur de Santos contre Flamengo et l’América FC les 25 et 29 juillet en championnat. Deux étapes décisives dans la carrière de Verissimo dont le transfert coûterait toujours 10 millions d’euros. A noter que ce montant ne correspondrait qu’à 80 % des droits du joueur.