OL : 0 minute de jeu, mais il pue le foot....à l'entrainement

Seule recrue de l'Olympique Lyonnais durant le dernier mercato hivernal, Boubacar Fofana vit une deuxième partie de saison compliquée à Ajaccio.

« L’Olympique Lyonnais informe de la signature de Boubacar Fofana qui vient de s’engager pour 4 ans, avec prise d’effet au 1er juillet prochain, soit jusqu’au 30 juin 2023 ». Le 14 janvier dernier, le club rhodanien annonçait l'arrivée prochaine de Boubacar Fofana. Brillant en début de saison sous le maillot de l'AS Saint-Priest, avec qui il a marqué cinq buts en National 2, le joueur de 20 ans est actuellement en prêt au Gazélec Ajaccio. Sauf que depuis son arrivée en janvier, l'attaquant n'a pas joué la moindre minute en Ligue 2. La faute à une fracture de l’orteil subie dès son premier entraînement en Corse. Un premier gros coup dur pour celui qui a fait sa formation à Clairefontaine avec Kylian Mbappé. Mais selon Alexandre Coeff, Fofana va vite se relever.

« Le pauvre s’est blessé. Ça n’a pas été évident. Surtout qu’il y a eu quelques soucis avec le personnel médical. Ce n’était pas facile pour lui, surtout qu’il venait d’arriver. Il n’est pas encore avec le groupe. Il a des séances adaptées avec le préparateur physique. J’espère pour lui que d’ici la semaine prochaine, il pourra intégrer quelques parties d’entraînement avec le groupe. Ça fait un moment qu’il ronge son frein. On sent qu’il commence à être impatient de jouer. C’est quelqu’un d’assez discret en général. Il ne fait pas de vagues. Je pense que c’est une personne assez intelligente. Il s’est d’abord mis en retrait pour mieux voir et observer. Son intégration s’est plutôt bien passée. Dans ce genre de sport, quand on a du talent c’est plus facile pour s’intégrer. D’après ce que j’ai entendu, sur le peu qu’il a joué à l’entraînement, il a montré qu’il puait le foot comme on dit », explique, sur Foot Mercato, le coéquipier du Gone, qui rejoindra l'OL l'été prochain pour renforcer le groupe pro.