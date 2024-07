OL ‍: Dortmund à la peine, Cherki affole la Premier League

Non retenu par l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki semblait se diriger vers le Borussia Dortmund. Mais le club allemand peine à conclure le transfert du milieu offensif. Une situation qui pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain, ou aux formations anglaises désormais à l’affût.

Rayan Cherki n’est pas à l’abri d’un nouveau rebondissement. A un an du terme de son contrat, le milieu offensif n’est pas retenu par l’Olympique Lyonnais. Ses dirigeants sont plutôt favorables à son départ après son refus de prolonger. Il faut dire que la direction lui proposait de se réengager en acceptant une baisse de salaire. Une condition inacceptable pour le jeune talent notamment convoité par le Paris Saint-Germain.

Malgré les réticences du président Nasser Al-Khelaïfi, peu emballé à l’idée de discuter avec sa représentante Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, le champion de France en titre était annoncé proche d’un accord total pour Rayan Cherki. Avant que le Borussia Dortmund prenne les commandes sur ce dossier. Reste à savoir si le club allemand conservera son avantage jusqu’au bout. Les jours passent et l’international Espoirs tricolore, convoqué pour disputer les Jeux Olympiques avec les U23 de Thierry Henry, n’a toujours pas signé en faveur du BvB.

Aston Villa are considering a move for 20 year old French wonder Kid Rayan Cherki from Lyon Newcastle United and Manchester United are also interested but Villa believe they can win the race for the young French Midfielder #AVFC #transfernews #Lyon pic.twitter.com/nqeab62hNw