Officiel : Sylvinho et Juninho ont signé, présentation à 15h00

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a mis un terme au maigre suspense, et a officialisé les arrivées de son nouveau duo à la tête des opérations sportives du club. Arrivés en ce début de semaine à Lyon, Juninho et Sylvinho occuperont respectivement le poste de directeur sportif et d’entraineur de la formation rhodanienne. Jean-Michel Aulas effectuera une conférence de presse en présence du duo ce mardi à 15h00 afin de présenter les deux hommes et d’expliquer les raisons et les objectifs de ce nouveau projet sportif.