Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après un mois de bras de fer avec le Stade Rennais, Nemanja Matic a fini par arriver à ses fins. Il s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais, où il arrive pour un an et demi dans le cadre d’un transfert qui aura coûté 3 millions d’euros au club rhodanien. Le milieu de terrain serbe a pu constater ce vendredi soir que son renfort était plus que le bienvenu à Lyon.