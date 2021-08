Officiel : Cornet à Burnley, Lyon touche moins de 15 millions d'euros

L'Olympique Lyonnais a officialisé le transfert de Maxwel Cornet et précise le montant de l'opération. Pour l'OL on sera en dessous des 15 millions d'euros espérés.

Au lendemain de sa visite médicale à Burnley, et même s'il a beaucoup hésité avant d'accepter de jouer en Premier League, préférant clairement la Bundesliga, Maxwel Cornet a signé son contrat de cinq ans avec le club anglais. L'OL a ensuite dévoilé les détails financier de ce transfert.

